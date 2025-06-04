Aydın'a voleybolda Rus pasör

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya ekibi Megabox Volley Vallefoglia forması giyen 21 yaşındaki Rus pasör Viktoriia Kobzar kadroya dahil edildi.

calendar 04 Haziran 2025 13:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aydın'a voleybolda Rus pasör
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Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın temsilcisi dış transferde Rus Pasör Viktoriia Kobzar'ı 1 yıllığına renklerine bağladı. 21 yaşında olan Viktoriia Kobzar, Severyanka, Federal Territory Sirius, Volero Le Cannet, Megabox Volley Vallefoglia formalarının yanı sıra Rusya'nın genç milli takımlarında da oynadı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Aydın'a hoş geldin, Viktoriia Kobzar. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Viktoriia Kobzar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hücumu yönlendiren zekası ve pas dağılımındaki yeteneğiyle takımımıza ritim katacağına inandığımız Viktoriia Kobzar'a, yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


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