Aydın'a voleybolda Rus pasör

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Aydın temsilcisi dış transferde Rus Pasör Viktoriia Kobzar'ı 1 yıllığına renklerine bağladı. 21 yaşında olan Viktoriia Kobzar, Severyanka, Federal Territory Sirius, Volero Le Cannet, Megabox Volley Vallefoglia formalarının yanı sıra Rusya'nın genç milli takımlarında da oynadı.



Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Aydın'a hoş geldin, Viktoriia Kobzar. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Viktoriia Kobzar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hücumu yönlendiren zekası ve pas dağılımındaki yeteneğiyle takımımıza ritim katacağına inandığımız Viktoriia Kobzar'a, yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



