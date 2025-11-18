18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Ay-yıldızlı judocular Deaflympics'i 6 madalya ile tamamladı

Türkiye İşitme Engelli Judo Milli Takımı, Tokyo Deaflympics'te 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak turnuvayı tamamladı.

calendar 18 Kasım 2025 16:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye İşitme Engelli Judo Milli Takımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatlarını (Deaflympics) 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak tamamladı.

Olimpiyatların son gününde Kadın ve Erkek Takımları tatamiye çıktı. İşitme Engelli Erkek Judo Milli Takımımız organizasyonda elenirken, çeyrek finalde Hindistan'ı 3-0 yenen Kadın takımımız, yarı finalde Ukrayna'ya mağlup oldu. Buse Tıraş, Elif Gülşen, Ayşe Beril Boyacı, Bircan Altuntaş, Yadigar Talayhan'dan oluşan Kadın Takımımız 3'üncülük maçında ev sahibi Japonya'yı 2-1 yenerek olimpiyatları 3'üncü tamamladı ve bronz madalya kazandı.

Öte yandan bireysel müsabakalarda ise milli sporcu Buse Tıraş 57 kg 'da, Samet Bulut da +100 kg'da gümüş madalya, 63 kg'da Esma Gökülü, 78 kg'da Yadigar Talayhan ve +78 kg'da da Elif Gülşen bronz madalya kazanan isimler oldular.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
