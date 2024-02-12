AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final mücadeleleri başlayacak

AXA Sigorta Kupa Voley'de erkek ve kadınlarda çeyrek final müsabakaları salı günü start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final mücadeleleri başlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2024 13:03
AXA Sigorta Kupa Voley'de erkek ve kadınlarda çeyrek final müsabakaları salı günü başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak müsabakalar sonunda galip gelen 4 takım "Dörtlü Final"e yükselecek.

Maç programı şu şekilde:

Erkekler:

Salı

13.00 Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

17.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Kadınlar:

Salı

14.00 VakıfBank-Çukurova Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

14 Şubat Çarşamba

13.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

16.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery