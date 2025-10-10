09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Avusturya'dan San Marino karşısında tarihe geçen skor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 7. hafta mücadelesinde Avusturya, konuk ettiği San Marino'yu 10-0 mağlup etti. Bu sonuç, Avusturya'nın tarihinde elde ettiği en farklı skor oldu.

Avusturya'dan San Marino karşısında tarihe geçen skor
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. maçında lider Avusturya, San Marino'yu konuk etti.

Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan maçı Avusturya 10-0 kazandı.

Avusturya'nın gollerini 7. dakikada Romano Schmid, 8, 47, 83 ve 84. dakikalarda Marko Arnautovic,  24. dakikada Michael Gregoritsch, 30 ve 42. dakikalarda Stefan Posch, 45. dakikada Konrad Laimer ve 76. dakikada Nikolaus Wurmbrand attı.

Bu sonuç, Avusturya'nın tarihinde elde ettiği en farklı skor oldu.

Grupta oynadığı 5 maçı da kazanan Avusturya puanını 15 yaptı. Avusturya, attığı 19 gol ve kalesinde gördüğü 2 golle +17 averaj yaptı. San Marino ise 6 maç sonunda puansız kaldı ve -27 averaja sahip oldu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
