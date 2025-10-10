2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. maçında lider Avusturya, San Marino'yu konuk etti.



Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan maçı Avusturya 10-0 kazandı.



Avusturya'nın gollerini 7. dakikada Romano Schmid, 8, 47, 83 ve 84. dakikalarda Marko Arnautovic, 24. dakikada Michael Gregoritsch, 30 ve 42. dakikalarda Stefan Posch, 45. dakikada Konrad Laimer ve 76. dakikada Nikolaus Wurmbrand attı.



Bu sonuç, Avusturya'nın tarihinde elde ettiği en farklı skor oldu.



Grupta oynadığı 5 maçı da kazanan Avusturya puanını 15 yaptı. Avusturya, attığı 19 gol ve kalesinde gördüğü 2 golle +17 averaj yaptı. San Marino ise 6 maç sonunda puansız kaldı ve -27 averaja sahip oldu.







