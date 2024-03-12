Avustralya'da Tolgay Arslan fırtınası

Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, 3 yıllık Udinese macerasının ardından Melbourne City'ye transfer olmuştu.



Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Tolgay Arslan, gollerini sıralamaya devam ediyor.



İLK YARIDAN 2 GOL ATTI



Tecrübeli futbolcu, Avustralya A Ligi'nin 21. haftasında Melbourne City'nin WS Wanderers'ı ağırladığı maçta 2 gollük katkı verdi.



İlk yarısı 4-0 biten maçın gol perdesini açan Tolgay Arslan 30 ve 32. dakikalarda fileleri sarsarak takımını öne geçirdi.



Tolgay Arslan ilk 11'de başladığı maçın 65. dakikasında oyundan alındı.



24 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Melbourne ile 24 resmi maça çıkan Tolgay Arslan bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.





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