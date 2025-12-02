02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-014'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Avrupa'nın göbeğinde linç; futbolcular, sportif direktör!

Nice taraftarı Lorient deplasmanı dönüşü futbolcuları otobüsten indirip darp etti, linç girişiminde bulundu.

calendar 02 Aralık 2025 10:22 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 10:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Avrupa'nın göbeğinde linç; futbolcular, sportif direktör!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Niceli futbolcular, Lorient'e deplasmanda 3-1 yenildikten sonra 400 kadar öfkeli taraftarın şiddetine maruz kaldı.

İki Nice oyuncusu Terem Moffi ve Jeremie Boga, emniyet yetkililerine şikayette bulundu. Teknik direktör Franck Haise de istifa kararı aldığını bildirdi.

OLAYLAR NEDEN YAŞANDI?


Nice, Lorient'e karşı üst üste altıncı mağlubiyetini aldı, taraftarlar için bardağı taşıran son damla oldu.

Aynı akşam, yüzlerce taraftar yerel saatle 23:00'de oyuncuların antrenman merkezine dönüşü için bir araya geldi. Öfkelerini, muhataplarına göre az ya da çok şiddetli bir şekilde, en çok sorumlu olanlara göstererek ve birkaç aydır kaderine terk edildiğini düşündükleri teknik direktör Franck Haise'ye desteklerini ifade ettiler.

400 TARAFTAR ORGANİZE OLUP OTOBÜSÜ BASTI

Taraftarların öfkesi sosyal medyaya taşındı ve protesto hareketi aynı akşam sosyal medyada organize edildi.

Olay yerinde bulunan tanıklara göre, tesis önündeki tepkili taraftarlar 400 kişi kadardı. Havai fişekler ve ses bombaları arasında, iki kişi takım otobüsünü durdurup içeri girerek oyuncuları taraftarlarıyla konuşmaya çağırdı.

Hicham Boudaoui direnen oyunculardan biri oldu ancak çoğu takım arkadaşı gibi kendisine fiziksel olarak hiçbir şey olmayacağından emindi. Tepkili taraftarlardan biri "Başkanınız nerede? Sizi yine yüzüstü bıraktı" dedi.

SPORTİF DİREKTÖRE TOKATLAR, TEKMELER

Teknik direktör Franck Haise otobüsten ilk inen kişi oldu. Öfkeli kalabalık, Haise'ye desteklerini iletti.

Sportif direktör Florian Maurice ise büyük tepki çekti. Otobüsten zorla indirildi, önce yüzüne tükürüldü, ardından aradan sıyrılan birkaç taraftar tokat attı. Ardından arka arkaya tekmelere maruz kaldı. Kulübün güvenlik görevlileri uzun süren çabaların ardından sportif direktör Maurice'i taraftarların elinden alabildi.

DAYAK YİYEN FUTBOLCULAR

Maçtan sonra Lorient Başkanı Loic Ferry ile gülüştüğü TV'lere yansıyan Terem Moffi, Marsilya derbisinde rakip taraftarları tribüne davet etmekle suçlanan Jeremie Boga ve Leverkusen'e transferi gerçekleşmediği için Nice forması giymeyi reddeden Jonathan Clauss da dayak yedi.

IRKÇI HAKARETLER, KÜFÜRLER, LİNÇ GİRİŞİMİ

Futbolculardan Jeremie Boga ve Terem Moffi, tüm bu saldırıların yanında ırkçı hakaretler ve küfürlere de maruz kaldı.

Boga, toplu linç girişiminden kaçarak uzaklaştı. Terem Moffi ise saçlarından çekilmesinin ardından birkaç darbe aldı. Öfkeli taraftarlar ile kavga etmeye çalışırken kulüp güvenlik görevlileri araya girdi.

DARP RAPORU ALDILAR

Futbolculardan Yehvann Diouf, Melvin Bard, Ali Abdi ve Sofiane Diop ise taraftarların fiziksel şiddetine maruz kalan takım arkadaşlarını korumaya çalıştı.

Futbolculardan Jeremie Boga ve Terem Moffi'nin hastaneye giderek darp raporu aldığı da belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.