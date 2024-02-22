Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura zamanı

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 kuraları 23 Şubat Cuma günü çekilecek. Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura zamanı
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22 Şubat 2024 15:03
Son güncelleme 22 Şubat 2024 15:05
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat Cuma günü yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

Play-off'ta 3-2 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri arasında Atalanta, Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal ve West Ham United yer alıyor.

Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin rakibi ise bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

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