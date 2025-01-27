Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta karşılaşmaları öncesinde, temsilcilerimizin oranları belli oldu.
Galatasaray'ın Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçta kazanma ihtimaline 2.21 oran belirlendi. Ajax galibiyetine 2.22 oran açıklanırken, beraberliğe 3.51 oran verildi. Maçın 2.5 üst oranı 2.26, 2.5 alt oranı ise 2.06 olarak duyuruldu.
Beşiktaş'ın Hollanda temsilcisi Twente deplasmanında kazanmasına 2.77 oran açıklandı. Twente'ye 1.93 oran verilirken, beraberlik seçimine 3.26 oran belirlendi. 2.5 üste 1.43, 2.5 alta ise 2.06 oran çıktı.
Fenerbahçe'nin Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı maçta kazanma ihtimaline 1.79 oran verildi. Midtjylland'a 3.04 oran açıklanırken, beraberliğin oranı 3.35 olarak duyuruldu. Öte yandan 2.5 üste 1.33, 2.5 alta ise 2.30 oran açıklandı.
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Galatasaray'ın Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçta kazanma ihtimaline 2.21 oran belirlendi. Ajax galibiyetine 2.22 oran açıklanırken, beraberliğe 3.51 oran verildi. Maçın 2.5 üst oranı 2.26, 2.5 alt oranı ise 2.06 olarak duyuruldu.
Beşiktaş'ın Hollanda temsilcisi Twente deplasmanında kazanmasına 2.77 oran açıklandı. Twente'ye 1.93 oran verilirken, beraberlik seçimine 3.26 oran belirlendi. 2.5 üste 1.43, 2.5 alta ise 2.06 oran çıktı.
Fenerbahçe'nin Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı maçta kazanma ihtimaline 1.79 oran verildi. Midtjylland'a 3.04 oran açıklanırken, beraberliğin oranı 3.35 olarak duyuruldu. Öte yandan 2.5 üste 1.33, 2.5 alta ise 2.30 oran açıklandı.
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