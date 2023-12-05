Avrupa Kros Şampiyonası'na katılacak milli sporcular açıklandı

Belçika'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu belirlendi.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa Kros Şampiyonası, 10 Aralık Pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Şampiyonada Türkiye'yi 23 atlet temsil edecek.



Milli takım kadrosunda yer alan sporcular şöyle:



20 yaş altı kadınlar: Edibe Yağız, Merve Karakaya, Dilek Koçak, Esmanur Yılmaz



20 yaş altı erkekler: Utku Göler, Ali Tunç, Caner Can Tunçtan, Mervan Haykır



23 yaş altı kadınlar: Pelinsu Şahin, Ezgi Kaya, İnci Kalkan, Nursena Çeto



23 yaş altı erkekler: Ömer Amaçtan, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Ayetullah Aslanhan



Büyük kadınlar: Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Semra Karaaslan



Büyük erkekler: Ramazan Baştuğ, Ersin Tekal, Ahmet Alkanoğlu, Yunus Emre Akkuş





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