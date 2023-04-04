Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası'nda 25. olduk

Avusturya'da düzenlenen Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde mücadele eden Tuna Böncü ve Cemal Batu Pınar, 25. oldu.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Viyana'daki organizasyonda çiftler kategorisi müsabakaları gerçekleştirildi.



Çiftlerde Tuna Böncü ve Cemal Batu Pınar'dan oluşan milli takım, 45 ekip arasında 25'inci sırayı aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, 10 Nisan'da sona erecek organizasyondan madalya ile dönmek istediklerini belirtti.



Türk sporcuların madalya için hazırlık yaptığını anlatan Türkmen, "Şampiyonada bizi erkeklerde Ömer Faruk Kul, Demir Aydemir, Tuna Böncü, Cemal Batu Pınar, kadınlarda ise Elif Erdem ve Ayşe Elif Eser temsil ediyor. Oldukça formda bir ekip ile turnuvada yarışıyoruz. Milli takımımız tarih yazmak için elinden geleni yapacak. Hepsine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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