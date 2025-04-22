Avrupa'da transferin yeni gözdesi: Moise Kean!

Fiorentina forması giyen Moise Kean, bu sezon gösterdiği performansla transferin gözde ismi oldu.



BARCELONA



Tuttosport'un haberine göre, Barcelona, 25 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Barcelona'nın, Kean'ın transferi için bu yaz hamle yapmayı düşündüğü yazıldı.



BAYERN



Di Marzio'nun haberine göre, Bayern Münih de İtalyan futbolcuyu yakından takip ediyor. Bayern Münih'in, Kean için şu anda somut bir hamlesinin olmadığı ancak Kean'a ilgi duyduğu ve performansını izlediği kaydedildi.



50 MİLYON EURO



Fiorentina'nın bir sezon daha takımda tutmak istediği Moise Kean'ın sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan 50 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kean'ın Fiorentina ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



Fiorentina'da bu sezon 39 maçta süre bulan Kean, 23 gol attı ve 3 asist yaptı.



