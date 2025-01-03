Avrupa'da futbolun en az olduğu maçlar Süper Lig'de

Bu sezon Avrupa'nın en büyük 10 liginde topun en az oyunda kaldığı buna karşın toplam müsabaka süresinin en uzun olduğu lige sahibiz.
Süper Lig maçların top ortalama 51 dakika 53 saniye oyunda kalırken toplam süre 100 dakika 28 saniyeye ulaştı.
Opta verilerine göre Avrupa'nın en büyük 10 liginde topun en fazla oyunda kaldığı (57:52), toplam müsabaka süresinin en az (97:44) ve topun oyunda kalma oranının en yüksek (%59.2) olduğu lig, Hollanda Eredivisie. İkinci sırada yer alan İngiltere Premier Lig'de topun ortalama oyunda kalma süresi 39 saniye daha az (57:13) olsa da, toplam maç süresi 2 dakika 13 saniye daha uzun: (99:53).
UĞUR MELEKE: "SAKATLIK NUMARASI"
Hürriyet yazarı Uğur Meleke, konu hakkında yorumlarda bulundu;
"Benim meslek hayatım boyunca defalarca yazdığım, rahmetli Hıncal Uluç'un yazılarımı-istatistiklerimi referans göstererek benimle birlikte çok savaştığı hayati bir konu. Durumun düzelmesine Hıncal Abi'nin ömrü vefa etmedi. Umarım benim eder. Süper Lig'de bir maç için TV'nin başında 100 dakika oturuyoruz ve bunun 49 dakikası çöp. Hayatımızdan 49 dakika çalınıyor. Takımlarımız yurtiçinde dinlenerek oynadıkları için yurtdışındaki tempoya da zaman zaman ayak uyduramıyor. Ülke futbolunun bence 1 numaralı sorunu bu.
'ÇÖZÜM YOLU BASİT'
Çözüm önerimi de defalarca yazdım ama dikkate alınmadı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bazı meşhur ve cahil yoneticilerinin 30 IQ düzeyindeki tartışmaları daha fazla yer ediyor kamuoyunda. Çünkü yine aynı cahil yöneticilerin finanse ettiği cahil Youtuberlar çıkartıyor tüm patırtı gürültüyü. Çözüm önerim şu: Süper Lig'de bir maçta sakatlanıp yere oturan her oyuncu kenara gönderilecek. Kenara giden de bir sonraki düdüğe kadar oyuna giremeyecek. Bu tüm sakatlık numaralarını ve yerde oturup zaman geçirmeleri yok edecek. Zaten en büyük zamanı orada kaybediyoruz. Bu devrimi hayata geçirsek inanın o 51 dakika oyun süresi 60 düzeyine gelecek ligde."
Süper Lig maçların top ortalama 51 dakika 53 saniye oyunda kalırken toplam süre 100 dakika 28 saniyeye ulaştı.
Opta verilerine göre Avrupa'nın en büyük 10 liginde topun en fazla oyunda kaldığı (57:52), toplam müsabaka süresinin en az (97:44) ve topun oyunda kalma oranının en yüksek (%59.2) olduğu lig, Hollanda Eredivisie. İkinci sırada yer alan İngiltere Premier Lig'de topun ortalama oyunda kalma süresi 39 saniye daha az (57:13) olsa da, toplam maç süresi 2 dakika 13 saniye daha uzun: (99:53).
UĞUR MELEKE: "SAKATLIK NUMARASI"
Hürriyet yazarı Uğur Meleke, konu hakkında yorumlarda bulundu;
"Benim meslek hayatım boyunca defalarca yazdığım, rahmetli Hıncal Uluç'un yazılarımı-istatistiklerimi referans göstererek benimle birlikte çok savaştığı hayati bir konu. Durumun düzelmesine Hıncal Abi'nin ömrü vefa etmedi. Umarım benim eder. Süper Lig'de bir maç için TV'nin başında 100 dakika oturuyoruz ve bunun 49 dakikası çöp. Hayatımızdan 49 dakika çalınıyor. Takımlarımız yurtiçinde dinlenerek oynadıkları için yurtdışındaki tempoya da zaman zaman ayak uyduramıyor. Ülke futbolunun bence 1 numaralı sorunu bu.
'ÇÖZÜM YOLU BASİT'
Çözüm önerimi de defalarca yazdım ama dikkate alınmadı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bazı meşhur ve cahil yoneticilerinin 30 IQ düzeyindeki tartışmaları daha fazla yer ediyor kamuoyunda. Çünkü yine aynı cahil yöneticilerin finanse ettiği cahil Youtuberlar çıkartıyor tüm patırtı gürültüyü. Çözüm önerim şu: Süper Lig'de bir maçta sakatlanıp yere oturan her oyuncu kenara gönderilecek. Kenara giden de bir sonraki düdüğe kadar oyuna giremeyecek. Bu tüm sakatlık numaralarını ve yerde oturup zaman geçirmeleri yok edecek. Zaten en büyük zamanı orada kaybediyoruz. Bu devrimi hayata geçirsek inanın o 51 dakika oyun süresi 60 düzeyine gelecek ligde."