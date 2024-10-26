Avrupa'da büyük fark! 36 takım içerisinde en çok gol atan Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 mağlup ederek puanını 7'ye çıkaran Galatasaray, dikkati çeken bir tabloya imza attı.
7 PUANLA BEŞİNCİ
Sarı kırmızılı temsilcimiz ilk 3 haftada istatistikleri ile UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye yerleşti. Aslan puan tablosunda 5. sırada olsa da, ofansif anlamda en iyi verilere sahip takım konumunda bulunuyor. Rigas deplasmanında alınan 2-2 beraberlik sonrası eleştirilerin hedefindeki Okan Buruk'un takımı UEFA'da 'enleri' başardı!
OYUN RİSKLİ OLSA DA
Hedefini ilk 8'e girip, direkt olarak son 16'ya kalmak olarak belirleyen Galatasaray, ilk 3 haftada UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan, en çok topla oynayan, en fazla gol şansı üreten, en fazla gol şansı kaçıran, maç başına en fazla isabetli orta yapan, rakip kaleye en fazla şut çeken ve maç başına en fazla isabetli şut atan takım olarak zirvede yer aldı. Sarı kırmızılıların oyun modeli fazla riskli görülse de Okan Buruk'un ekibi hücum aksiyonlarında Avrupa Ligi'ne damga vurdu.
ASLAN'IN ZİRVEDEKİ EN'LERİ
Maç başına isabetli şut (9)
Maç başına isabetli orta (9.7)
Maç başına toplam şut (21.3)
Topla oynama yüzdesi (65.7)
En fazla gol şansı üretme (20)
En fazla gol şansı kaçıran (14)
En fazla gol (9)
7 PUANLA BEŞİNCİ
Sarı kırmızılı temsilcimiz ilk 3 haftada istatistikleri ile UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye yerleşti. Aslan puan tablosunda 5. sırada olsa da, ofansif anlamda en iyi verilere sahip takım konumunda bulunuyor. Rigas deplasmanında alınan 2-2 beraberlik sonrası eleştirilerin hedefindeki Okan Buruk'un takımı UEFA'da 'enleri' başardı!
OYUN RİSKLİ OLSA DA
Hedefini ilk 8'e girip, direkt olarak son 16'ya kalmak olarak belirleyen Galatasaray, ilk 3 haftada UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan, en çok topla oynayan, en fazla gol şansı üreten, en fazla gol şansı kaçıran, maç başına en fazla isabetli orta yapan, rakip kaleye en fazla şut çeken ve maç başına en fazla isabetli şut atan takım olarak zirvede yer aldı. Sarı kırmızılıların oyun modeli fazla riskli görülse de Okan Buruk'un ekibi hücum aksiyonlarında Avrupa Ligi'ne damga vurdu.
ASLAN'IN ZİRVEDEKİ EN'LERİ
Maç başına isabetli şut (9)
Maç başına isabetli orta (9.7)
Maç başına toplam şut (21.3)
Topla oynama yüzdesi (65.7)
En fazla gol şansı üretme (20)
En fazla gol şansı kaçıran (14)
En fazla gol (9)