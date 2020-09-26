Augsburg'dan Dortmund'a şok darbe

Bundesliga'nın 2. hafta mücadelesinde Augsburg ile Dortmund, WWK Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi mücadeleyi 2-0 kazandı.



Ev sahibi takımın golleri; 40. dakikada Felix Uduokhai ve 54. dakikada Daniel Caligiuri'den geldi.



Augsburg, bu sonuç ile beraber puanını 6'ya çıkardı ve 2. maçından da galibiyetle ayrıldı. Dortmund ise, 2. hafta sonunda 3 puanda kaldı.



Bundesliga'nın 3. haftasında Augsburg, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Dortmund ise, sahasında Freiburg ile karşılaşacak.



SÜPER KUPA HEYECANI



Borussia Dortmund, kupaları silip süpüren Bayern Münih ile Almanya Süper Kupa Finali'nde karşılaşacak. Dortmund ligde Freiburg ile karşılaşmadan 3 gün önce 30 Eylül akşamında finali oynayacak.



