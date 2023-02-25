Attila Szalai: "Kalbimiz acı çekiyor"

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Konyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Attila Szalai: 'Kalbimiz acı çekiyor'
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25 Şubat 2023 22:06
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Konyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Szalai yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen ve hayatını kaybeden insanlar için çok üzgünüz. Korkunç bir trajedi bu. Kalbimiz acı çekiyor." dedi.

Szalai ayrıca, "Bütün dünyanın bir araya gelip yardım etmeye çalışması çok önemli. Yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. 3 puan için çok mutluyuz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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