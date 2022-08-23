SZALAI DA TRANSFER LİSTELERİNDE

"ATTILA SZALAI BÜYÜK KATKI SAĞLAR"

MOYES TRANSFER İSTİYOR

JESUS'UN SZALAI KARARI

Fenerbahçe forması giyen defans oyuncusu Attila Szalai, transfer döneminde Avrupa kulüplerinin gözde isimlerinden biri oldu. Alman ekibi Wolfsburg'un dışında Premier Lig temsilcisi West Ham United ile ciddi şekilde anılan Szalai ile ilgili son durumu gazeteci Ryan Taylor paylaştı.Ryan Taylor, İngiliz ekibi West Ham United'ın hedefinde 3 futbolcunun olduğunu ve Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai'nin de bu isimler arasında yer aldığını dile getirdi.Taylor, "West Ham United, orta saha/hücuma Hans Vanaken, savunma hattına ise Jakub Kiwior ile Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor. Bu isimler listede ve şu anda görüşmelerde ilerleme kaydedilemiyor. Vanaken'in ayrılmasını takımının istemediğini biliyorum" dedi.Ayrıca Taylor, Attila Szalai'nin West Ham'a transfer olması halinde büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Taylor, "Szalai transferi büyük katkı sağlar. Kadroya derinlik katar. Hem stoper hem de sol bek oynaması büyük bir avantaj sunuyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan Ada basınındaki bazı haberlerde West Ham United'ı çalıştıran David Moyes'in kadro derinliğini artırmak için acele edilmesini istediği belirtiliyor.Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus, çalışma disipliniyle de takım arkadaşlarına örnek olan Macar savunmacının gelişimiyle yakından ilgileniyor. Şimdilik gelen tekliflere direnen yönetim ise 20 milyon euro gibi bir teklif gelmesi hâlinde Szalai'yi elden çıkarabilir. 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.