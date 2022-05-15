Attila Szalai 3 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Attila Szalai, 3 maç sonra kadroda yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Attila Szalai 3 maç sonra kadroda
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15 Mayıs 2022 19:43
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Fatih Karagümrük mücadelesiyle 3 maç sonra kadroya dahil edildi.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen 24 yaşındaki savunmacı, beklenenden önce kadroda yer aldı.

Szalai, son olarak 3 hafta önce Göztepe karşısında sonradan oyuna girmişti.

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