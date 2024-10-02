Atom karınca Sebastian Szymanski

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, boşu boşuna Jose Mourinho'nun prensi değil...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atom karınca Sebastian Szymanski
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02 Ekim 2024 12:43
Fenerbahçe'de bu sezon verimliliği tarıtşılan isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski'nin istatistikleri, Mourinho'nun ona boşuna hayran olmadığını ortaya koyuyor.

Ön tarafta yaptığı öldürücü presle rakiplerini yıpratan Polonyalı yıldızın maç başına topu geri kazanma oranı 3.9, Rakip sahada isabetli pas oranı yüzde 71, kazanılan toplam ikili mücadele yüzde 63 ile 4.7, 20 top çalma denemesinde yediği çalım ise sadece dört...

GOL KAÇIRDI, HEDEF OLDU

Sahada basmadık yer bırakmayan Polonyalı yıldızın yüksek istatistikleri defansif futbolu seven Mourinho için vazgeçilmez yapıyor.

Portekizli teknik adam, "Szymanski öyle bir oyuncu ki, iyi oynamasa bile çabası ve katkısı, takım için çok çok önemli. 90 dakika rakibe şiddetli baskı yapıyor. Elimde üç tane Szymanski olsa üçünü de oynatırdım." diyerek savunmuştu.

Szymanski, Antalya'da iki metreden gol kaçırınca eleştirilmişti. 

 
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