İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Bilbao ile oldukça kritik maça çıktı. San Mames'te oynanan mücadeleyi Bilbao 2-1 kaznadı ve Atletico Madrid zirvede büyük bir darbe aldı.Bilbao'ya galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Berenguer ile 86. dakikada Martinez'den geldi. Atletico Madrid'in tek golünü ise 77. dakikada Savic kaydetti.Bu sonucun ardından son 5 haftada 8 puan kaybı yaşayan Atletico Madrid, 73 puanla liderliğini sürdürdü ancak 1 maçı eksik olan Barcelona ile puan farkı 2'ye indi. 6 maç sonra kazanan Bilbao ise 41 puanla 10. sırada yer aldı.La Liga'nın 34. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Elche ile karşılaşacakken, Bilbao evinde Valladolid'i konuk edecek.(73) Atletico Madrid(71) Real Madrid(71) Barcelona (1 maçı eksik)