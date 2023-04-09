İspanya La Liga'nın 28. haftasında Atletico Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına konuk oldu. Estadio de Vallecas'taki maçı Atletico Madrid, 2-1 kazandı.



Atletico Madrid, 22. dakikada Nahuel Molina ve 24. dakikada Mario Hermoso'nun attığı gollerle devreyi 2-0 önde tamamladı.



Rayo Vallecano'da Florian Lejeune 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Rayo Vallecano'da 85. dakikada Francisco Garcia fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.



57 puana yükselen Atletico Madrid, 2. sıradaki Real Madrid ile puan farkını 2'ye düşürdü. Rayo Vallecano 37 puanda kaldı.



Atletico Madrid, ligde gelecek hafta sahasında Almeria'yı ağırlayacak. Vallecano, Real Sociedad deplasmanına gidecek.





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