Cleveland Cavaliers koçu Kenny Atkinson, NBA'in Avrupa'ya genişlemesi düşüncesini desteklediğini söyledi.



Atkinson, NBA'in Avrupa'ya açılması fikrine güçlü bir destek verdi. Uluslararası basketbol tecrübesine sahip olan Atkinson, Avrupa'da bir NBA takımının kurulmasının ligin küresel etkisini artıracağını belirtti.



Seattle Times'tan Tim Booth'a konuşan Atkinson, "Biraz romantik düşünen biriyim. Uluslararası basketbolun ne kadar harika olduğunu biliyorum ve bir gün NBA takımlarının Madrid veya Paris gibi şehirlerde maç yapmasını görmek isterim," dedi.



NBA, Avrupa'ya genişleme konusunda aktif çalışmalar yürütüyor. Lig yetkililerinin Real Madrid ve Manchester City gibi büyük spor organizasyonlarıyla temas halinde olduğu belirtiliyor. 11 kez EuroLeague şampiyonu olan Real Madrid, yeni bir 10 yıllık EuroLeague anlaşmasına henüz imza atmadı ve bu durum, kulübün bir NBA destekli Avrupa ligiyle ilgilenebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.



Öte yandan, güçlü finansal desteğe sahip Manchester City'nin de, yeni inşa edilen Co-Op Live Arena ile birlikte İngiltere'de bir NBA genişleme takımı için uygun bir aday olarak değerlendirildiği bildiriliyor. NBA'in ayrıca Paris Saint-Germain gibi büyük Avrupa futbol kulüpleriyle de iş birliği yaparak yeni basketbol takımları kurmayı düşündüğü belirtiliyor.



Önerilen Avrupa genişleme projesi, finansal istikrar ve medya haklarına odaklanacak 10 takımlık bir lig oluşturmayı amaçlıyor. Eğer planlar onaylanırsa, ligin en erken 2026-27 sezonunda başlaması bekleniyor.



NBA başkanı Adam Silver, bu süreçte potansiyel takımlar, medya ortakları ve sponsorlarla görüşmeler yapıyor. Ancak genişleme planlarının hayata geçirilebilmesi için mevcut 30 NBA takımının onayını alması gerekiyor.



ABD içinde ise NBA, Seattle, Las Vegas ve Meksiko City gibi şehirlerde yeni takımlar eklemeyi değerlendiriyor. Özellikle Seattle ve Las Vegas, genişleme için en güçlü adaylar olarak gösteriliyor.



