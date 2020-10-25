Atılay Canel: 'Devre berabere bitse farklı olabilirdi'

Fatih Karagümrük'te Atılay Canel, Alanyaspor yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.



Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, puan veya puanlar için geldiklerini ancak kendi hatalarından dolayı kalelerinde golü gördüklerini belirterek, "Maçın devamında golü bulduk ama geçen hafta devreye girmeyen VAR bu haftaya devreye girdi. Gol sayılmadı. Devreyi berabere bitirseydik oyun anlayışı farklı olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncularını sahada verdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Canel, Alanyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diledi.



