Atılay Canel'den mağlubiyet yorumu: 'Hatalar yaptık'

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel hava muhalefeti nedeniyle kente zor şartlar altında geldiklerini ifade etti.



Tüm sorunları bir kenara bırakarak maça çıktıklarını belirten Canel, "Oyuna istediğimiz gibi başladık ama futbol hatalar oyunu, hata yaptık gol yedik. İkinci yarı toparlanır gibi olduk, daha istekli başladık ama üçüncü golü yiyince oyun bu şekilde bitti." ifadelerini kullandı.





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