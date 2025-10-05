Athletic Bilbao'dan Filistin'e özel destek

La Liga'da 8. hafta maçında, Athletic Club Bilbao ile Mallorca takımları Bilbao'daki San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi. Athletic Club Bilbao taraftarları maç öncesi tribünlerde Filistin bayrağı açtı.
Karşılaşma öncesinde, İsrail'in soykırım yaptığı Filistinli mağdurların anıldığı bir etkinlik düzenlendi. Filistin Kadın Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı ve kurucu ortağı Honey Thaljieh de sahaya çıktı.
Ayrıca Athletic Club Bilbao taraftarları tribünlerde Filistin bayrağı açtı.
