İspanya La Liga'nın 23. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Girona ile karşı karşıya geldi. San Mames'teki maçı ev sahibi Bilbao, 3-0'lık skorla kazandı.



Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren tüm golleri Ohian Sancet attı.



42. dakikada penaltıyı gole çeviren Sancet, 45 ve 79. dakikalarda da fileleri havalandırdı.



Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, 44 puana yükseldi ve 4. sırada konumlandı. 31 puanda kalan Girona ise 7. sırada yer aldı.



Ligde bir sonraki hafta Athletic Bilbao, Espanyol'a konuk olacak. Girona ise Getafe'yi ağırlayacak.



