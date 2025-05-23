Ergin Ataman bu sefer finali göremedi



Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, bu sefer Dörtlü Final'de final sevinci yaşayamadı.



Avrupa kupalarında 5 farklı takımla 7 kez final heyecanı yaşayan Ataman, Avrupa Ligi'nde 2019, 2021 ve 2022'de Anadolu Efes, 2024'te ise Panathinaikos'la finalde yer almıştı. Ataman'ın takımı, Fenerbahçe'ye kaybetti ve bu sefer finale kalamadı.



