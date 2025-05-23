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Ataman bu sefer finali göremedi

Euroleague tarihinin en başarılı koçlarından bir tanesi olarak gösterilen Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko engelini aşamayarak finalin kapısından döndü.

calendar 23 Mayıs 2025 21:15 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 21:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ataman bu sefer finali göremedi
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Ergin Ataman bu sefer finali göremedi

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, bu sefer Dörtlü Final'de final sevinci yaşayamadı.

Avrupa kupalarında 5 farklı takımla 7 kez final heyecanı yaşayan Ataman, Avrupa Ligi'nde 2019, 2021 ve 2022'de Anadolu Efes, 2024'te ise Panathinaikos'la finalde yer almıştı. Ataman'ın takımı, Fenerbahçe'ye kaybetti ve bu sefer finale kalamadı.


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