Atalanta zirve takibini sürdürdü

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Paolo Zanetti'nin ekibi Empoli ile Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta karşı karşıya geldi.



Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atalanta 2-0 kazanırken goller; 32. dakikada Hans Hateboer ve 59. dakikada Ademola Lookman'dan geldi. Atalanta'da Teun Koopmeiners, 42. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.



Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.



Bu sonuçla beraber puanını 27'ye yükselten Atalanta zirve takibini sürdürürken, Empoli 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Atalanta evinde lider Napoli'yi konuk ederken, Empoli yine kendi sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.





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