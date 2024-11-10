Atalanta, sahasında galibiyet serisini sürdürdü

İtalya Serie A'nın 12. hafta maçında Atalanta sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Atalanta sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.



Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 56'da Mario Pasalic ile 60'da Souleymane Toure kendi kalesine attı. Udinese'nin tek golünü ise 45+3'te Hassane Kamara kaydetti.



Atalanta, bu galibiyetin ardında İtalya Serie A'da yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.



Atalanta, bu sonucun ardından puanını 25 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Udinese, 16 puanda kaldı.



İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasınd Atalanta, Parma deplasmanına gidecek. Udinese ise Empoli deplasmanına gidecek.

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