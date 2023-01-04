Atalanta puanı son saniyelerde kaptı

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Spezia ile Atalanta 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atalanta puanı son saniyelerde kaptı
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04 Ocak 2023 18:36
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Luca Gotti'nin ekibi Spezia ile Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta karşı karşıya geldi.

Alberto Picco Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken ev sahibi ekibin golleri; 8. dakikada Emanuel Gyasi ve 31. dakikada M'Bala N'Zola'dan geldi. Konuk ekip Atalanta'ya beraberliği getiren goller ise 77. dakikada Rasmus Höjlund 90+3'de Mario Pasalic'ten geldi.

MERİH DEMİRAL KADRODA YOK

Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Atalanta 28 puana ulaşırken, Spezia 14 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta deplasmanda Bologna ile karşılaşırken, Spezia

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