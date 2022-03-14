Asistler Muhammed'den goller Kerem'den!

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde attığı ilk iki gole Mustafa Muhammed ve Kerem Aktürkoğlu damga vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Asistler Muhammed'den goller Kerem'den!
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14 Mart 2022 20:44
Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken, maçın ilk iki golüne Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed damga vurdu.

Galatasaray'ın attığı iki gol de Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken, genç futbolcuya asistler ise Mustafa Muhammed'den geldi.

Galatasaraylı Kerem, 22. ve 32. dakikalarda sahneye çıkarak derbide takımını 2 farklı öne taşıdı.

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