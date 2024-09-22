Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Ankara'da tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'sinde, genç erkekler serbest patende ABD'li Jacob Sanchez birinci olurken, gençler buz dansında Alman Darya Grimm-Michail Savitskiy çifti zirveye çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Ankara'da tamamlandı
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22 Eylül 2024 00:59
Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si, başkent Ankara'da gerçekleştirildi.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyon, son günde genç erkekler serbest paten ve gençler buz dansı serbest dans kategorilerindeki yarışlarla tamamlandı.

Genç erkekler serbest patende ABD'li Jacob Sanchez birinci, Estonyalı Arlet Levandi ikinci, Japon Shunsuke Nakamura üçüncü oldu.

Gençler buz dansı serbest dans kategorisinde ise Alman Darya Grimm-Michail Savitskiy ikilisi birinci, ABD'li Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin ikilisi ikinci, Ukrayna'dan Iryna Pidgaina-Artem Koval ikilisi de üçüncü sırada yer aldı.

 
 
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