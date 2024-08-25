Arthur Vermeeren'e talipler artıyor

Atletico Madrid, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha Arthur Vermeeren ile yollarını ayırıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atletico Madrid, genç orta saha oyuncusunu kiralayacak.



DEV TAKIMLAR İSTİYOR



Haberde, Vermeeren'i Leipzig, Bayer Leverkusen ve Olimpik Marsilya'nın istediği belirtildi.



LEIPZIG'İ İSTİYOR



Oyuncunun tercihinden de bahsedilen haberde Belçikalı yıldızın kariyerine Leipzig formasıyla devam etmek istediği, genç oyunculara daha fazla şans tanındığını dile getirdiği belirtildi.



5 MAÇA ÇIKTI



Antwerp'ten Atletico Madrid'e 18 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Vermeeren, İspanyol ekibinde sadece 5 maçta forma giydi.





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