Arteta'dan orta sahaya hamle: Christian Norgaard

Geçtiğimi sezon şampiyonluğu kaybeden Arsenal, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arsenal Christian Norgaard transferi için Brentford ile anlaşmaya vardı. İki kulüp transfer için gerekli evrakları tamamladı. Oyuncu yakın zamanda Arsenal'e transfer olacak.



Thomas Partey'in ayrılığı sonrasında Arsenal, Ganalı oyuncunun yerini Christian Norgaard ile dolduracak.



Danimarkalı oyuncu, 35 maçta forma giydi ve 6 gol, 4 asist kaydetti.



