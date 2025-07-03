Arteta'dan orta sahaya hamle: Christian Norgaard

Arsenal, Thomas Partey'in ayrılığı sonrasında Christian Norgaard için Brentford ile anlaşma sağladı. Transfer için gerekli evraklar tamamlandı.

calendar 03 Temmuz 2025 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 00:08
Haber: Sporx.com dış haberler
Arteta'dan orta sahaya hamle: Christian Norgaard
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Geçtiğimi sezon şampiyonluğu kaybeden Arsenal, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arsenal Christian Norgaard transferi için Brentford ile anlaşmaya vardı. İki kulüp transfer için gerekli evrakları tamamladı. Oyuncu yakın zamanda Arsenal'e transfer olacak.

Thomas Partey'in ayrılığı sonrasında Arsenal, Ganalı oyuncunun yerini Christian Norgaard ile dolduracak.

Danimarkalı oyuncu, 35 maçta forma giydi ve 6 gol, 4 asist kaydetti.

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