Arslan Ekşi, Galatasaray HDI Sigorta'da!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli pasör Arslan Ekşi'yi kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli pasör Arslan Ekşi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüz, son dört sezondur Ziraat Bankkart forması giyen Arslan Ekşi ile kadrosunu güçlendirdi. Arslan Ekşi'ye Galatasaray HDI Sigorta'ya 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli pasör Arslan Ekşi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüz, son dört sezondur Ziraat Bankkart forması giyen Arslan Ekşi ile kadrosunu güçlendirdi. Arslan Ekşi'ye Galatasaray HDI Sigorta'ya 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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