İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçında Sheffield United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 2-1'lik skorla kazandı.



Sheffield United'ın 8. dakikada Lundstram ile bulduğu gol, VAR kararıyla ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Arsenal, 25. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltı golüyle öne geçti. Sheffield, 87'de David McGoldrick ile skoru eşitledi.



90+1'de sahneye çıkan ve fileleri havalandıran Dani Ceballos, Arsenal'e turu getirdi.



Arsenal'de Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.



Arsenal, bu sonuçla birlikte Manchester United'ın ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.



