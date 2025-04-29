KİM NE DEDİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. Arsenal ile Paris Saint-Germain, Kuzey Londra'da final için karşı karşıya geliyor.TSİ 22.00'de başlayacak mücadele Emirates Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Merino, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Trossard.Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.Arsenal'in, lig aşamasında Paris'i Londra'da 2-0 yenmesinin ardından hayal kırıklığına uğrayan teknik direktör Luis Enrique, "Bizden daha fazla şans yarattılar, ilk dakikadan itibaren bize baskı yaptılar ve bunun üstesinden gelemedik. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." demişti.Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Luis Enrique'nin genç takımı, Premier Lig lideri Liverpool'u Son 16'da, Aston Villa'yı da çeyrek finalde eleyerek üst üste üçüncü İngiliz takımını da turnuvadan elemek istiyor. Luis Enrique bu son başarının ardından "Bizim gibi bir takım için, sahip olduğumuz genç oyuncularla, bu etkileyici" dedi.Ancak Paris taraftarlarının ikinci bir Şampiyonlar Ligi finali hayal etmek için iyi bir nedenleri varsa (2020'deki tek denemelerinde Bayern'e 1-0 kaybetmişlerdi), Mikel Arteta'nın Arsenal'i, 16 yıl sonra ilk Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkarken yollarında önemli bir engel....Her şey bir yana, Paris'in Kuzey Londra ekibine karşı oynadığı beş maçta henüz galibiyeti yok (3 Beraberlik 2 Mağlubiyet). Bu karşılaşmalar arasında 1993/94 UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Parc des Princes'te 1-1 berabere kaldıktan sonra Arsenal'in evinde 1-0 kazanarak galip geldiği bir başka yarı final de bulunuyor.Son turda Arsenal, Real Madrid'e karşı kendi sahasında aldığı 3-0'lık galibiyetle turun gidişatını belirledi ve İspanya'da aldığı 2-1'lik galibiyetle zafere ulaştı. Arteta ikinci maçın ardından "Bu kesinlikle futbol kariyerimdeki en iyi gecelerden biri. Bu turnuvada birçoğumuz için ilham kaynağı olan bir takıma karşı gerçekten özel bir maç oynadık." dedi.Orta saha oyuncusu Declan Rice, Madrid'deki karar maçının ardından,"Bu kulüp önümüzdeki birkaç yıl içinde özel şeyler yapacak. Hepimiz buna tamamen inanıyoruz. Myles [Lewis-Skelly] ve Ethan [Nwaneri] gibi oyuncularımız ve diğer genç arkadaşlarımız var, yani gerçekten iyi bir karışımımız var." dedi.* Arsenal'in bu sezonki turnuvada attığı toplam 30 gol, kulübün tek bir Avrupa kupası sezonunda attığı en yüksek gol sayısı oldu.: "Özellikle bu sezonki koşullar ve birçok sorun ve zorluğun üstesinden gelmemiz sayesinde Avrupa'nın en iyi dört takımından biri haline geldik. Şu anda güzel bir hikaye ama daha fazlasını istiyoruz.""[Lig Aşamasına kıyasla] daha komple bir takımız ve şimdi tarihe bir sayfa yazmak istiyoruz. Yedi ay önce [Arsenal'e kaybettiğimizde] 1 Ekim'di. Bence arada büyük farklar var. Maçı tekrar izledim ve gelişimimizi gördüm. Daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum, bunu turnuva boyunca gösterdik. En zorlu lig aşamasını geçirdik ve şimdi yarı finaldeyiz. İlk başta zarar vericiydi ama sonunda olumlu oldu çünkü ilerlememize yardımcı oldu. Arsenal ve Paris birbirine benziyor. Onlar da bizim gibi üst düzey oyuncularla birlikte, onlara bağımlı kalmadan hücum ve savunma yapabilen bir takım.""Bu kulüp [başarıyı] hak ediyor ve bu ana dahil olduğumuz için gerçekten mutluyuz. Kazanabileceğimize inanıyoruz; [şampiyonluk] kulübe getirebileceğimiz harika bir şey. Benim için inanılmaz bir yolculuk oldu. Sadece saha içinde değil saha dışında da. Buraya geldiğimde Avrupa Ligi'nde oynuyorduk ve şimdi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaldeyiz.""Arsenal'in duran toplarda çok güçlü olduğunu ve Ekim ayına kıyasla hala iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Çok iyi bir takımları var, bu onların ana özelliği. Ofansif ve defansif olarak her şeyi birlikte yapıyorlar, tıpkı bizim gibi. Soğukkanlı olmak ve odaklanmak çok önemli. Bu tür maçlarda üzerimizdeki baskı nedeniyle bu çok önemli bir unsur."