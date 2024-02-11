Arsenal'den West Ham'a yarım düzine gol!

Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'den West Ham'a yarım düzine gol!
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11 Şubat 2024 18:56
Son güncelleme 11 Şubat 2024 18:58
Premier Lig 24. hafta maçında West Ham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice kaydetti. 

Arsenal'in gollerinin tamamını 33 dakika içerisinde atması dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste dördüncü kez kazanan Arsenal, puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü. West Ham ise 36 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Arsenal, Burnley deplasmanına gidecek. West Ham ise Nottingham Forest'a konuk olacak.

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