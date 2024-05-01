Arsenal'den Gabriel Jesus için olay karar

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan fakat yaşadığı golcü sıkıntısı nedeniyle gelecek sezon santrfor transfer etmek isteyen Arsenal, yıldız oyuncusu hakkında flaş bir karar verdi.



TEKLİFLER DİNLENECEK



The Athletic'de yer alan habere göre Arsenal, 2022 yazında kadrosuna kattığı fakat yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle bir türlü istediği performansı veremeyen Gabriel Jesus içi gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.



Haberin detaylarında gelecek sezon için en az bir santrfor transfer etmek isteyen Arsenal'in hem boşluk hem de kaynak yaratmak için Gabriel Jesus'un yanı sıra Eddie Nketiah'ı da transfer listesine koyduğu söylenildi.



Bu sezon gösterdiği performansla adete küllerinden doğan Kai Havertz'in de santrfor da oynaması sebebiyle iki isimden vazgeçip tek bir takviye yapılacağı söylendi.



33 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Arsenal formasıyla 33 resmi maça çıkan Gabriel Jesus bu karşılaşmalarda 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı.





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