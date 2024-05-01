Arsenal'den Gabriel Jesus için olay karar

Arsenal yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle istediği verimi bir türlü alamadığı Gabriel Jesus için gelecek teklifleri dinleme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arsenal'den Gabriel Jesus için olay karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2024 16:51
Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan fakat yaşadığı golcü sıkıntısı nedeniyle gelecek sezon santrfor transfer etmek isteyen Arsenal, yıldız oyuncusu hakkında flaş bir karar verdi.

TEKLİFLER DİNLENECEK

The Athletic'de yer alan habere göre Arsenal, 2022 yazında kadrosuna kattığı fakat yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle bir türlü istediği performansı veremeyen Gabriel Jesus içi gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Haberin detaylarında gelecek sezon için en az bir santrfor transfer etmek isteyen Arsenal'in hem boşluk hem de kaynak yaratmak için Gabriel Jesus'un yanı sıra Eddie Nketiah'ı da transfer listesine koyduğu söylenildi.

Bu sezon gösterdiği performansla adete küllerinden doğan Kai Havertz'in de santrfor da oynaması sebebiyle iki isimden vazgeçip tek bir takviye yapılacağı söylendi.

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Arsenal formasıyla 33 resmi maça çıkan Gabriel Jesus bu karşılaşmalarda 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery