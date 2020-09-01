Arsenal, defansa takviye yaptı

Arsenal, Lille'den Brezilyalı stoper Gabriel'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
Arsenal, defansa takviye yaptı
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01 Eylül 2020 19:16
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Lille takımından Brezilyalı futbolcu Gabriel dos Santos Magalhaes'i kadrosuna kattı.

Arsenal Kulübü, Lille'den transfer edilen 22 yaşındaki stoper Gabriel ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 26 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Avai takımında başlayan Gabriel, 2017'de Lille'e transfer olmuştu. Daha sonra Fransa'nın Troyes ve Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekiplerinde kiralık olarak oynayan Gabriel, geçen sezon Lille formasıyla 34 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

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