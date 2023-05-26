Arne Slot, Feyenoord'da kaldı!

Hollanda Eredivisie'de şampiyonluğa ulaşan Feyenoord'da teknik direktör Arne Slot'un 2025 yılında sona erecek olan sözleşmesi uzatıldı.



Kulübüyle 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan ve kontratını 2026'ya kadar uzatan Slot, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, "Burada henüz işim bitmedi, Feyenoord'un teknik direktörü olarak kaldığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



TOTTENHAM İSTİYORDU



Feyenoord ile başarılı bir sezon geçiren Arne Slot ile Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'ın yakından ilgilendiği ifade ediliyordu. İngiliz devinin ilgisine rağmen Hollandalı teknik adam Feyenoord'da kalmayı tercih etti.



