Arne Slot, Feyenoord'da kaldı!

Hollanda Eredivisie'de Feyenoord'u şampiyonluğa ulaştıran Hollandalı teknik direktör Arne Slot, kulübüyle yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arne Slot, Feyenoord'da kaldı!
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26 Mayıs 2023 15:46
Hollanda Eredivisie'de şampiyonluğa ulaşan Feyenoord'da teknik direktör Arne Slot'un 2025 yılında sona erecek olan sözleşmesi uzatıldı.

Kulübüyle 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan ve kontratını 2026'ya kadar uzatan Slot, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, "Burada henüz işim bitmedi, Feyenoord'un teknik direktörü olarak kaldığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

TOTTENHAM İSTİYORDU

Feyenoord ile başarılı bir sezon geçiren Arne Slot ile Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'ın yakından ilgilendiği ifade ediliyordu. İngiliz devinin ilgisine rağmen Hollandalı teknik adam Feyenoord'da kalmayı tercih etti.

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