Arkas Spor, zirve yarışında Fenerbahçe'ye konuk oluyor

Efeler Ligi'nde Arkas Spor, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe Parolapara'nın konuğu olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor, zirve yarışında Fenerbahçe'ye konuk oluyor
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23 Şubat 2024 13:20
CEV Kupası Yarı Final ilk maçında hafta içinde evinde Almanya ekibi SVG Lüneburg'u 3-0 yenerek final kapısını aralayan Arkas Spor, cumartesi günü Efeler Ligi'nde zirve takipçisi Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak.

Ligde 7'nci sırada yer alan mavi-beyazlılar, ilk 4 iddiasını sürdürmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. İlk yarıda Fenerbahçe'ye evinde 3-0 yenilen İzmir temsilcisi, tek mağlubiyeti bulunan rakibinin 7 haftalık galibiyet serisini durdurmak için mücadele edecek.

Kalan tüm maçların final niteliği taşıdığını ve İstanbul'dan galibiyetle dönmek istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İstanbul'da iyi oyun ve galibiyet için sahada olacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.

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