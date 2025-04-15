Arkas Spor, Ziraat Bankkart karşısında seriyi eşitlemek istiyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart'a yenilen Arkas Spor, ikinci müsabakayı kazanarak seriyi eşitlemeyi istiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, rakiplerine serinin ilk maçında 3-1 kaybettiklerini anımsattı.
Ziraat Bankkart'ı mağlup ederek seriye eşitlik getirmeyi hedeflediklerini aktaran Özden, "Tüm İzmirli voleybolseverleri bu önemli maçta salona desteğe davet ediyoruz." dedi.
Arkas Spor, play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart'ı çarşamba günü 17.00'de Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde ağırlayacak.
Ziraat Bankkart'ı mağlup ederek seriye eşitlik getirmeyi hedeflediklerini aktaran Özden, "Tüm İzmirli voleybolseverleri bu önemli maçta salona desteğe davet ediyoruz." dedi.
Arkas Spor, play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart'ı çarşamba günü 17.00'de Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde ağırlayacak.