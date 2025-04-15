Arkas Spor, Ziraat Bankkart karşısında seriyi eşitlemek istiyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart'a yenilen Arkas Spor, ikinci müsabakayı kazanarak seriyi eşitlemeyi hedefliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arkas Spor, Ziraat Bankkart karşısında seriyi eşitlemek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2025 15:15
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart'a yenilen Arkas Spor, ikinci müsabakayı kazanarak seriyi eşitlemeyi istiyor. 
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, rakiplerine serinin ilk maçında 3-1 kaybettiklerini anımsattı.

Ziraat Bankkart'ı mağlup ederek seriye eşitlik getirmeyi hedeflediklerini aktaran Özden, "Tüm İzmirli voleybolseverleri bu önemli maçta salona desteğe davet ediyoruz." dedi.

Arkas Spor, play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart'ı çarşamba günü 17.00'de Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde ağırlayacak.

 
 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery