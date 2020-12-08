Arda Turan'dan gençlere destek

Galatasaray'da takım içinde gençlerin en büyük destekçisi Arda Turan...
Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol gibi yavaş yavaş takımda yer bulmaya başlayan genç yeteneklere, takımın kaptanı Arda Turan sahip çıkıyor.
Yıldız futbolcu, tecrübelerini gençlere aktararak onlara ne yapmaları gerektiğini anlatıyor.
Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol gibi yavaş yavaş takımda yer bulmaya başlayan genç yeteneklere, takımın kaptanı Arda Turan sahip çıkıyor.
Yıldız futbolcu, tecrübelerini gençlere aktararak onlara ne yapmaları gerektiğini anlatıyor.