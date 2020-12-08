Arda Turan'dan gençlere destek

Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol gibi yavaş yavaş takımda yer bulmaya başlayan genç yeteneklere, takımın kaptanı Arda Turan sahip çıkıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Arda Turan'dan gençlere destek
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08 Aralık 2020 09:45
Galatasaray'da takım içinde gençlerin en büyük destekçisi Arda Turan...

Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol gibi yavaş yavaş takımda yer bulmaya başlayan genç yeteneklere, takımın kaptanı Arda Turan sahip çıkıyor.

Yıldız futbolcu, tecrübelerini gençlere aktararak onlara ne yapmaları gerektiğini anlatıyor.




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