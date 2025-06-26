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Arda Turan'ın Dinamo Kiev sözlerine, Kiev'in yıldızından flaş cevap!

Eyüpspor'dan Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan'ın Dinamo Kiev hakkında sarf ettiği iddialı sözlere, Dinamo Kiev'in yıldız oyuncusu Andriy Yarmolenko'dan beklenen cevap gecikmedi.

calendar 26 Haziran 2025 16:17 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 16:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Arda Turan'ın Dinamo Kiev sözlerine, Kiev'in yıldızından flaş cevap!
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Arda Turan, Eyüpspor'da geçirdiği başarılı sezonların ardından Shaktar Donestk'in yeni teknik direktörü oldu.

"KIEV'İN ŞAMPİYON OLMASINA ASLA İZİN YOK"

Arda Turan, Ukrayna ekibini geldiğinden sonra verdiği ilk röportajda "Dinam Kiev'in önemli bir rakip olduğunu biliyorum. Onlara çok saygı duyuyorum. Ve hedefim onların bir daha asla Ukrayna şampiyonu olmalarına izin vermemek." ifadelerini kullanmıştı.

"YAPTIĞI İLK ŞEY KIEV'DEN BAHSETMEK"

Arda Turan'ın bu sözlerine Dinamo Kiev'in yıldız oyuncusu Andriy Yarmolenko'dan yanıt gecikmedi. Düzenlendiği basın toplantısında, Turan'ın Dinamo Kiev sözlerinin sorulması üzerine Yarmolenko, "Açıkçası bu bende tek bir duyguya sebep oldu. Bu sözler bizim doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Çünkü Shakhtar'a yeni bir teknik direktör geliyor ve yaptığı ilk şey Dinamo'dan bahsetmek" ifadelerini kullandı. 



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