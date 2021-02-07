Arda Turan gözyaşlarını tutamadı; 'Dün gece bir puro içtim'

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



BÖYLE BİR EVLAT YETİŞTİRMİŞ



"Bugün hocamızın babası, Talat Amca'nın ölüm yıldönümü. Mekanı cennet olsun. Böyle bir evlat yetiştirmişler, ülke futbolunun en büyüğü olmuş."



HOCA NE ANLATTIYSA OLDU



"İyi mücadele ettik. Bugün hoca, ilk defa ve ekstra bir taktik idman yaptırdı. Ne anlattıysa bugün karşımıza çıktı. Liderliği aldık. Derbiyi kazanmanın gururunu yaşıyoruz ama 3 gün sonra bir Alanya maçı var. Ona bakacağız."



MUSTAFA MUHTEŞEMDİ



"Mustafa muhteşem oynadı. Böyle bir sevinç yaşayalım demiştik. Dedim 'Oğlum ben atamam, atarsan sen atarsın.'



DÜN GECE BİR TANE PURO İÇTİM



"Dün gece hocayla Florya'daydık. Beraberdik hocayla. Bir tane puro içtim. Yarın ne olacak diye düşündüm. Galatasaray formasıyla kaç kere daha Kadıköy'e gelirim bilmiyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. Bunun gururunu yaşıyorum"



