Arda Turan'dan Trabzonspor maçı sonrası hakem açıklaması!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçı hakkında konuştu.Arda Turan, "Öncelikle VAR hakemini ve hakem kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Muhteşem maç yönettiler.Trabzon halkına ve Trabzonspor taraftarına da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir misafirperverlik gösterdiler, kötü bir söz söylemeden harika bir şekilde bizi ağırladılar. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum.Hep söylediğim gibi bir takım sizi yenmişse sizden daha iyi şeyler yapmıştır. Trabzonspor'u ve Şenol Güneş Hoca'yı galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler, oyunun anlarını bizden daha doğru oynadılar ve kazandılar.Açıkçası ilk yarıda istediğimiz çözümleri ürettik. 10'a 10 baskı bekliyorduk. Baskıya karşı da Berke'yi de aktif kullanarak geriden çok doğru çıkışlar yaptık. Topa sahip olduk. Maçın başında oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Topu rakibe verdiğimiz anlarda da savunmamız istediğimiz gibiydi. Ortalarda, alandan adama geçmeye hazırdık.Nwakaeme'yi ikili sıkıştırmalara hazırdık. Muhteşem pozisyonlar bulduk, golleri bulamadık. Sonrasında oyunda gelgitler oldu ve Trabzonspor golü bulan taraf oldu. Topa sahip olmamıza rağmen golü bulamadık ve kaybettik. Çok iyi oynadık ve kaybettik. İyi oynayarak kaybetmeye alışmamamız lazım. Futbol bir skor oyunu, anları doğru oynamak çok önemli. O nedenle biz buna şanssızlık değil, beceriksizlik diyoruz. O yüzden oyuncularımızla kendi aramızda bu üzüntüyü yaşayıp dinlendikten sonra, bir an önce toparlanacağız.Başka bir şey eklemem gerekirse de; oyuncularımla gurur duyuyorum. Gittiğimiz her stadyumda geri adım atmadan, oyunu çirkinleştirmeden kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bunun Trabzon'da da bir örneğini gösterdiler. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama biz Trabzon'da oyunu kazandığımızı düşünüyoruz. Trabzon'da, Trabzonspor gibi bir rakibe karşı nasıl oynanacaksa öyle oynadık. Hatta daha iyisini oynadık. O yüzden onlarla gurur duyuyorum.Daha dikkatli olacağız. Bu hafta Kayserispor ile geleceğimizi belirleyecek bir final maçı var. Biz bu maçın adına final diyoruz. Konumlarından bağımsız her zaman tehlike yaratacak önemli bir takım Kayserispor. Bizi çok zorlu bir mücadele bekliyor. Rakibimize gerekli saygıyı gösterip kazanmak istiyoruz. Kayserispor maçına bütün seyircimizi bekliyoruz. Üzüntümüzü bizimle paylaşıp, bizi ayağa kaldırsınlar." sözlerini sarf etti.