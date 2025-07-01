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Arda Turan'dan Fenerbahçeli yıldıza Shakhtar bileti!

Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü Arda Turan, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'yi kadrosunda istiyor. Genç teknik adam, İrfan Can Kahveci ile transfer hakkında telefonda görüştü.

calendar 01 Temmuz 2025 12:14 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 12:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Arda Turan'dan Fenerbahçeli yıldıza Shakhtar bileti!
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İkas Eyüpspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan Arda Turan, sezonun sona ermesinin ardından İstanbul ekibinde ayrıldı.

Genç çalıştırıcı, Ukrayna'nın köklü ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü oldu. Gelir gelmez transfer çalışmalarına başlayan Turan, Fenerbahçe'nin iki yıldızına talip oldu.

Arda Turan, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi almak istiyor.

İRFAN CAN'I BİZZAT ARADI

Genç teknik adamın tecrübeli futbolcuyu aradığı ve "İrfan, seninle çalışmak istiyorum. Eğer yanıma gelmeyi kabul edersen, kulüp pazarlıklara başlayacak" dediği belirtildi. İrfan'ın ise Arda Turan'a henüz net bir yanıt vermediği vurgulandı.

İSMAİL'İ DE İSTİYOR

Arda Turan, İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra İsmail Yüksek'i de istiyor.

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