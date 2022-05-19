Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarafından Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmayan ve sarı-kırmızılı taraftarlara veda etme şansını kaçıran Arda Turan, kariyerine devam edip etmeme konusunda karar aşamasına geldi.



Adana Demirspor maçında kendisi adına yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu ifade eden Arda, "Gerçekten büyük bir üzüntü duyuyorum ve yaşananlara hiçbir anlam veremiyorum. Kariyerim konusunda henüz bir karar vermedin. Ailemle beraber bir değerlendirme yapacağız; futbolu bıraka da bilirim, ABD ya da Katar'a da gidebilirim, kulüpte de devam edebilirim ancak gerçek şu ki; Galatasarayımızın çok güçlü bir yönetime ihtiyacı var" dedi.



35 yaşındaki Arda Turan'ın bu açıklamaların ardından kariyeriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenmeye başlandı.



"BİRAZCIK SAYGI BEKLİYORUM"



Ayrıca Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan ile bir etkinliğe katılırken çıkışta magazin gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Arda Turan, magazin gazetecilerine yaptığı açıklamada "Aslında yaşadığım kötü bir şey yok. Futbolu bırakma konusunda daha karar vermedim. Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondu. Daha karar vermedim. Bunu yakında açıklayacağım. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak. Söylenildiği kadar sorun yok. Zorlu ve yorucu bir kariyerdi. En azından kararımı alma ve açıklama konusunda birazcık saygı bekliyorum." dedi.



ANTALYASPOR MAÇINDA DA YOK



Galatasaray'da Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmaması sonrası tartışmalara neden olan Arda Turan için yeni bir gelişme daha yaşandı.



Sarı-kırmızılılarda pazartesi günü yapılan antrenmanda da bir sakatlığı bulunmamasına rağmen yer almayan Arda Turan, ligin son haftasındaki Antalyaspor maçında olmayacak.









