Arda Güler, Real Madrid'de 11'de!

Real Madrid, La Liga'nın 14. haftasında deplasmanda Leganes ile karşı karşıya gelecek.
Milli futbolcumuz Arda Güler, kritik mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 4. kez ilk 11'de yer aldı. Öte yandan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'ya yeni bir görev verdi.
Açıklanan 11'de Arda Güler'in Leganes maçına 8 numarada yer aldığı görüldü.
İŞTE REAL MADRID'İN İLK 11'İ!
Milli futbolcumuz Arda Güler, kritik mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 4. kez ilk 11'de yer aldı. Öte yandan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'ya yeni bir görev verdi.
Açıklanan 11'de Arda Güler'in Leganes maçına 8 numarada yer aldığı görüldü.
İŞTE REAL MADRID'İN İLK 11'İ!