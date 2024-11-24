Arda Güler, Real Madrid'de 11'de!

Arda Güler, Real Madrid'in Leganes ile karşı karşıya geldiği maça ilk 11'de başlayacak.

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Arda Güler, Real Madrid'de 11'de!
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24 Kasım 2024 18:40
Real Madrid, La Liga'nın 14. haftasında deplasmanda Leganes ile karşı karşıya gelecek.

Milli futbolcumuz Arda Güler, kritik mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 4. kez ilk 11'de yer aldı. Öte yandan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'ya yeni bir görev verdi. 

Açıklanan 11'de Arda Güler'in Leganes maçına 8 numarada yer aldığı görüldü.

İŞTE REAL MADRID'İN İLK 11'İ!



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