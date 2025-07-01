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Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!

Arda Gülerli Real Madrid, Kenan Yıldızlı Juventus'u FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda 1-0 mağlup etti.

calendar 01 Temmuz 2025 23:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Miami Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'de Arda Güler, Juventus'ta Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı. Arda Güler, 77. dakikada Luka Modric ile değişti. Kenan Yıldız, 71. dakikada yerini Teun Koopmeiners'e bıraktı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti.


Real Madrid, çeyrek finalde Dortmund - Monterrey eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak.

Juventus'un FIFA Kulüpler Dünya Kupası macerası ise sona erdi.

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